蔡賴配成局？林俊憲：賴黨內助選搶手、要共同承擔責任

2019-09-28 14:22

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕針對「蔡賴配」成局傳言，行政院前院長賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲今於民進黨全代會前受訪表示，他不清楚，他想是媒體猜測。但他也表示，民進黨這次挑戰非常大，每一位黨員都有很大責任，賴清德有高知名度高人氣，是黨內助選非常搶手的人，賴也一定要出來共同承擔責任。

林俊憲說，民進黨在副手人選沒有時間壓力，民進黨是執政黨，總統蔡英文民調也穩定領先，應該等外部局勢更清楚，如郭、柯、韓結盟到底如何。需要副手來幫助搶救選情的應該是國民黨總統參選人韓國瑜，民進黨等到10月、11月都還來得及。

被問到賴清德對「蔡賴配」的意願，林俊憲說，他不能幫賴清德回答，但民進黨對勝選定義要很清楚，不是只有總統要贏，立委要過半國會要過半，「需要什麼樣的副手，我想小英總統會做整體性的思考，副手要挑誰，才能把選票撐到最大，才能發揮最大戰力」，如何拼國會過半是民進黨這次勝選的最大挑戰，才是挑選副手最重要的思考。

對於現階段賴清德的工作，林俊憲說，很多立委參選同志都希望賴清德來幫忙，相信賴跟大家有很深交情，這也是賴的責任。民進黨這次挑戰非常大，每一位黨員都有很大責任，賴清德有高知名度高人氣，是黨內助選非常搶手的人，賴也一定要出來共同承擔責任。

交通部長林佳龍受訪則說，這要尊重蔡總統的佈局。民進黨是一個團結政黨，大家各就各位，相信政局還在變化當中，蔡總統會在適當時機選擇最適當人選，作為從政黨員就是全力支持，站好自己的位子，以台灣隊來打贏明年的大選，蔡總統就是我們台灣隊的隊長，以隊員的角色大家各就各位。

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