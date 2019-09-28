不喧賓奪主！ 恰恰引退賽 作家比較政治人物「教養的差別」

2019-09-28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟球星「恰恰」彭政閔本週將進行引退賽，原訂28日晚間要去觀看比賽的總統蔡英文因行程提早曝光，為避免維安檢查造成球迷朋友不便，因而取消前往。對此，作家朱宥勳表示，高雄市長韓國瑜日前出席彭政閔的高雄最終賽，卻硬塞「自己的簽名球」給彭，對照小英的做法，他認為這就是「教養的差別」。

彭政閔引退賽將於28、29日進入高潮，目前已確定兩場比賽都會吸引滿場球迷觀戰。小英原規劃以事前不公開、不安檢的方式赴台中洲際棒球場觀看彭政閔引退賽，但因行程提早曝光，為避免維安檢查造成球迷朋友不便，因而決定取消前往。

小英表示，雖然不能參與這歷史的一刻，但她的感謝跟祝福不變，感謝彭政閔多年以來對台灣棒球運動的貢獻，也感謝彭政閔長期以來代表國家征戰國際、為國家榮耀的付出。

對此，朱宥勳在臉書表示，幫大家回憶一下，前一陣子有位市長（指韓國瑜）硬要去彭政閔的高雄最終賽，還硬塞「自己的簽名球」給這位看板球星。然後對照一下蔡英文的做法。

朱宥勳認為，有時候到場是表達尊重，有時候硬要到場反而是在搶奪不屬於你的尊重。「那是人家的場子，就不應該喧賓奪主，這就是教養的差別」。

上月29日是彭政閔生涯在家鄉高雄的最後一戰，韓國瑜賽前到場頒贈榮譽市民證書給彭政閔，還臨時加碼送自己的簽名球給彭政閔，前後未致詞就離開球場。但韓國瑜送自己簽名球的舉動讓球迷傻眼，狂噓「送簽名球是哪招」、「太扯了吧 他以為自己是誰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法