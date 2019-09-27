抗議「抽籤質詢」遭警圍 基進黨斥：韓還沒選上先當皇帝

2019-09-27 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市議會傳為讓市長準時下班，首創議員須「抽籤質詢」，台灣基進黨今（27）日前往市議會陳情抗議遭市長韓國瑜無視。晚間基進發表聲明哀悼高雄民主已死，並痛斥韓國瑜「總統還沒選上就在高雄當皇帝了嗎？」，也警告國民黨議員「護航有數，市政要顧」。

據貼文內容，日前傳出高雄市議會為體諒市長趕時間，首創議員須「抽籤」方可質詢的制度，引發各界譁然。

台灣基進黨發言人陳柏惟、組織部主任李雨蓁、新聞輿情部主任洪正、高雄黨部主委李欣翰等人今（27）日傍晚前往高雄市議會進行陳情抗議，「『迎接』尊爵不凡的韓帝下班」。

不料韓市長不僅派出警方人牆阻隔，更無視民眾陳情，揚長而去。對此，台灣基進晚間在臉書發表聲明，哀悼高雄逝去的民主。

台灣基進表示，市長接受議員質詢在民主制度中如喝茶吃飯般平常，但在韓國瑜9個月主政下，竟變成「必須體諒市長趕時間，方便他溜之大吉」。

台灣基進感嘆道，無數前人努力所奠基的民主制度，竟已崩壞到如此程度。他們警告國民黨議員「護航有數、市政要顧」，不要破壞代議制度以及市民的信任，處處為韓國瑜開脫。

台灣基進呼籲，最好的解決辦法就是在年底成功罷免韓國瑜，並在明年大選讓韓國瑜落選，只有「總統市長雙殺」才能挽救高雄的未來。

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