捷瑜大戰！質詢竟遭指偏差心態 黃捷回批韓國瑜耍無賴

2019-09-27 18:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷今天傍晚順利在市議會市長質詢時間上場，她不負支持者期待，開場就火力全開捍衛大港開唱，接著針對市政缺失提出諸多批判，不料，韓國瑜答詢時卻直言黃捷質詢內容琳瑯滿目，但偏差心態很嚴重，黃捷事後指出，想講道理，但對方卻一直耍無賴，快氣死了。

黃捷今把握有限15分鐘，先替遭藍軍強烈批判的大港開唱說話，建議市長不能只看片段、就抹煞大港開唱11年來的成果。

黃捷同時為今天在議事廳內，遭國民黨羞辱式砲轟的文化局副局長抱屈，強調事務官都是公務員考進來、一步一步作上來，非常辛苦，過去也努力承辦這些活動，為何國民黨要在議場內羞辱一個代理半年的副局長。

她認為，韓國瑜應該捍衛局處首長，就算只做半年，應該為她平反一下，那也是市府辛苦的工作人員。

接著，黃捷陸續提出政務官跑選舉攤、市府團隊成員始終沒到齊、施政報告疑似複製貼上等問題，要求韓國瑜與其團隊檢討；最後拋出一個問題，希望韓國瑜針對問題回應，就是對鳳山觀光的後續規劃。

韓國瑜答詢指出，黃議員質詢內容琳瑯滿目，但偏差心態很嚴重，他已再三要求市政團隊，市政與國政需區隔，對於選舉，市府保持行政中立的態度堅定，至於幾位局處首長還沒到任，是因為議會開議期間，不便有新人事。

由於韓國瑜堅持回答自己認為想回答的部分，黃捷擔心時間不夠、數度糾正與要求他針對問題回答，韓國瑜則強調應依照次序回答，最後提到鳳山觀光指出，希望以後外地觀光客來高雄，第一個點會想到鳳山。

「我快氣死了！」黃捷質詢完韓國瑜後感慨直說，15分鐘的質詢時間真的很短，但韓國瑜不針對問題回應，一直扯別的，「就像你想講道理，但對方卻一直耍無賴」，用無賴的回應方式，真的拿他沒轍，根本是在議會裡浪費大家的時間。

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