高雄議員質詢要抽籤！ 學者：台灣史上最骯髒的民主政治

2019-09-27 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市近日為了因應「準時下班條款」，市議員必須抽籤才有機會質詢市長韓國瑜。對此，政大地政系教授徐世榮痛批，「台灣民主史上從來沒像今年這麼骯髒的民主政治」！

韓國瑜日前直播時，痛批台灣民主史上，尤其總統大選，「從來沒像今年這麼骯髒的選舉」。對此，徐世榮今日在臉書PO文說，這句話如今應該也可以改成「台灣民主史上從來沒像今年這麼骯髒的民主政治」！

徐世榮批評，都什麼時候了？想不到市議員質詢市長竟然還要用抽籤的。他也質疑，「這樣的民主政治還算是民主政治嗎？真是有夠骯髒及醜陋的」！

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