黃捷憤怒爆料！韓9月施政報告 只比半年前報告多2字

2019-09-27 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量高雄市議員黃捷今（27）日在質詢市長韓國瑜時指出，各局處首長未到齊，且競選團隊與市政團隊界線模糊，韓所提出的「9月施政報告」，內容竟與3月份的報告內容幾乎相同，僅加2個字，黃直呼「你浪費的是市民的時間！」

黃捷在議會質詢時表示，「為什麼到現在已經9個多月了，但市府團隊從來沒有到齊過」，包括行政暨國際處、社會局、勞工局、文化局、消防局、毒防局、環保局、觀光局等局處，均有至少2個月的局長空缺期，就連剛「落跑」的觀光局長潘恒旭，也有未提交的報告尚待處理。

黃捷提到，韓國瑜競選團隊與市政團隊「混在一起」，出現「架空局處功能」的狀況，例如接待日本學者，本應由行政暨國際處執行，卻因首長空缺，竟由韓競辦人員處理，且高雄市新聞局長王淺秋，陪同韓北上打官司還對外說明，有逾越市府發言人權限的嫌疑。

黃捷強調，韓國瑜提出的3月、9月施政報告，大部分內容都是複製貼上，甚至在議員質詢後，施政內容完全不改，如旗津免稅區、大機場、自經區、賽馬產業等政策，內文中僅有把「加速往前衝」這句話，改成「盡快盡速往前衝」，且今年的重要施政事項多達127項與去年重複，黃質疑韓國瑜在浪費市民時間。

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