未經政黨協商就允接北市副市長 黃珊珊：會向宋楚瑜說明

2019-09-27 18:28

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲找親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，傳因未經政黨協商，致親民黨主席宋楚瑜不高興，黃珊珊下午受訪表示，宋的部分，柯應是3、4年前就徵詢過，當時宋也有跟她說，她則回應小孩還小，謝謝柯的賞識，宋知道柯一直有找她當副市長的想法，這屆是她連任後，柯今年初有跟她聊過，但她還沒有確定，所以沒辦法事先跟宋報告，是她的問題比較多，可能宋有些誤會，她會找時間去說明。

談到柯文哲徵詢黃珊珊當副市長的原因，黃說，柯設定女性、專業等人選條件，她是符合的，她之前有點猶豫是因小孩才13、4歲，現在18歲了，她有比較多時間且身體健康較好了，柯再提出，她覺得可以接受挑戰，剩下3年多任期，柯若不參選下屆總統的話，有機會把前一任以來的政策、建設，在這一任看到成果，她很認真思考幫一些忙，昨天消息突然曝光，她也嚇一跳，不是刻意不跟各界報告，「連我媽媽都不知道，她是昨天看報紙、電視才知道。」

至於親民黨秘書長李鴻鈞稍早說「橘子變白就發霉了」，黃表示，黨是個很溫暖的家庭，家裡就算有意見不同，還是一家人，有問題都可以溝通解決，大家可能因為媒體詢問才有這樣回答，相信親民黨不希望是被人家所定位的那樣，「橘子還是橘子，目前還沒有變。」

媒體追問黃珊珊當副市長後，會變成柯文哲跟親民黨的橋梁？黃說，去做行政職務，當然以市政為主，黨政的關係本來就是很好的朋友，「如果有什麼的話，我當然可以當溝通的橋梁」，雙方應是合作關係，沒有競爭問題。

媒體又問，柯想藉由黃來拉攏親民黨嗎？黃表示，柯從來沒有提過任何有關政黨的問題，也未提過有關親民黨門票（推薦選總統）的事情；柯沒有先告知宋，有挖牆腳的意味？黃說，柯宋關係跟外人想的不一樣，他們常常會碰面，這次可能因故沒有約到，柯想要說明卻沒有機會，消息曝光了，速度比我們想像中的快，以大家的往來跟互信，都是了解對方的個性。

這件事會影響到柯宋合作的默契？黃認為，因為立委選舉，兩個政黨當然會是競爭的關係，可是柯、宋的高度已經不會在乎瑣碎的小事，尤其宋想的是國家未來往哪邊走，不會是枝微末節的事情。

是否柯布局黃為市長接班人選？黃有沒有想到2020年選市長的事情？黃說，現在的政治環境，根本不知道明天會發生什麼事，政治人物把事情做好，不想選票，才會有選票，「眼前的事情都沒有做好的話，就沒有未來。」

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