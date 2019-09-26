將接任北市副市長 黃珊珊：很樂意幫忙

2019-09-26 15:52

鄧家基即將去職 傳將接任悠遊卡公司董事長

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼「郭柯聯軍」成形，今又傳出親民黨籍市議員黃珊珊將接任台北市副市長，外界視為橘白合作第一步。對此，黃珊珊今出面受訪，沒有承認也沒有否認是否將接任副市長一事，她坦言確實有被徵詢過，若能幫忙市長把台北市做得更好，很樂意幫忙，但一切尊重市長的人事權。

黃珊珊表示，這應該是5年前就有的傳聞，確實有徵詢過，當議員至今21年了，也覺得如果可以幫市長把台北市做得更好，也蠻樂意幫忙，但一切要尊重市長的人事權，這不是她可以控制的。

她還提到，事實上柯市長在3、4年前就曾徵詢過親民黨主席宋楚瑜的意見，不過當時因為自己的孩子還小，現在態度轉變的原因就是因為孩子大了，比較有時間可以幫這忙。

對於外界解讀此舉象徵橘白合，黃珊珊強調，自己在北市議會從來沒有管過什麼政黨，加上當議員21年了，其實對她來說，會覺得能幫這城市多些事情，是她比較有興趣的事情，也沒有思考什麼政黨不政黨的問題，做事比較重要。

有關《鏡週刊》報導副市長異動一事，台北市政府副發言人戴于文表示，柯文哲市長對於市府首長人事安排，皆會配合當前本府施政目標及策略佈局調整，坊間對於人事異動的傳聞已久，若有確定的人事異動，本府將會對外說明。

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