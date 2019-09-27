傳宋楚瑜不知黃珊珊被找去當副手 王世堅批柯吃人夠夠

2019-09-27 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將找親民黨籍市議員黃珊珊擔任副市長，柯利用親民黨資源下鄉搶政黨票、挖親民黨黃珊珊，不少民進黨議員認為柯宋結局如同柯綠翻版，台北市議員王世堅更說，之前就聽聞柯文哲想找黃珊珊，他過去都私下稱黃為副市長，如今他又預言成真，王世堅肯定黃珊珊的能力，認為柯是賺到，但很遺憾柯吃親民黨主席宋楚瑜夠夠，把宋當可割可棄的工具。

王世堅表示，如果黃珊珊去當副市長，親民黨也將總統門票給柯，宋楚瑜等同是賠了夫人又折兵，對柯來說是「一石二鳥」，外界認為柯向親民黨遞橄欖枝，但他認為根本是柯拿橄欖枝砸在宋楚瑜的頭上。

王世堅認為，就黃珊珊的能力及對市政熟稔程度，擔任副市長綽綽有餘，黃珊珊願意任副市長，柯真是賺到了，不過柯未事先知會宋楚瑜，吃宋楚瑜夠夠，親民黨對柯不離不棄，但柯卻把宋當可割可棄的工具。

王世堅說，柯文哲為了拿2020年的總統門票，還是會想辦法向宋楚瑜示好，過去宋多次原諒柯文哲的輕蔑，雖然和宋楚瑜政治立場不同，多年來仍和親民黨彼此競爭互相尊重，他想呼籲宋，不要再幫柯文哲，應拒絕柯的請求。王世堅也批，柯過去吃人民夠夠、吃市府夠夠，如今又吃宋楚瑜夠夠，這就是柯很糟糕的地方。

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