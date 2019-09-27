若中國政治像豬瘟外溢 蘇貞昌：連民主自由都沒有

2019-09-27 13:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，除了細數政府各項施政作為，蘇揆也在談到非洲豬瘟防疫時脫稿演出，以非洲豬瘟的傳播地圖來比喻政治現象，強調若這張圖變成中國的「政治外溢」，屆時台灣人不只沒豬肉吃，連民主自由都會沒有，呼籲台灣需要國人同胞團結一心。

蘇貞昌指出，他從上任第一天起就在處理非洲豬瘟防疫，8個月來已有9個國家或地區受中國非洲豬瘟病毒傳播影響，包括香港1天內要處理6000頭豬、越南掩埋150萬頭豬，南韓也要撲殺5萬頭豬。而台灣至今還把非洲豬瘟防治於境外，既保護了養豬業，也讓國人至今還有豬肉可吃。

蘇貞昌並以豬瘟擴散地圖切入政治議題，表示沒豬肉可吃已經很不得了，如果紅色地圖變成中國的政治外溢，那就不只是沒豬肉吃，而是連民主自由都沒有，這就是今天台灣的處境，台灣真的要國人同胞團結一心。

蘇貞昌也提到，他上任以來，政府努力拚經濟、保弱勢、護民生、顧主權、落實防疫、守護產業、調整政策及回應民意，做了許多事情，今年我國第二季經濟成長率2.4%，名列亞洲四小龍之首，也接連通過幾項國際大考，包括3月歐盟把我國從稅務不合作名單除名、6月歐盟解除我國漁業黃牌警告、7月我國成為南印度洋營業協定一員等。

蘇進一步指出，今年7月我國口蹄疫拔針成功，並且已向世界動物衛生組織申請成為不施打疫苗的非疫區，明年5月豬肉製品將能行銷全世界，另外上個月APG正式通過我國評鑑結果是最好的等級，這些都是政府與國人共同努力的成績。

蘇還提到，因應美中貿易衝突，政府推動投資台灣3大方案，其中台商回台投資金額已經達到6千億，帶來5萬多個就業機會，同時政府也力挺中小企業，要求將中小企業貸款戶數列為公股銀行考核項目，並調降手續費及提供專案貸款。

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