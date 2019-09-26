老虎軍團森七七 要下架黑郭韓系立委

2019-09-26 20:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘退選並堅持退出國民黨，退選前有立委或立委參選人說出黑郭或辱郭的話，讓老虎軍團成員憤憤不平，堅持下架黑郭、辱郭的韓系立委，為郭台銘出一口氣；至於總統選舉，「小老虎」們也堅持不投韓，並有一派主張轉投蔡英文，才能讓韓國瑜「來回損失兩票」。

郭台銘在國民黨初選失利後，尚未宣布退黨和退選時，包括現任立委、立委參選人等國民黨籍政治人物，說了不少被老虎軍團成員視為黑郭、辱郭的話，但郭董退選退黨後，國民黨昨天卻要他留下，不要退出。

老虎軍團團長秦瑞才說，郭董退回榮譽狀及黨證後，國民黨居然不同意他退黨，可說是民主政治史上的笑話，而小老虎們對國民黨韓系立委或立委參選人，一面惡意攻訐一面想伸手拿錢之舉無法認同，大家已達成共識，要下架這些黑郭立委或立委參選人。

老虎軍團成員日前就製作一份下架黑郭韓系立委名單，從北到南及參選的選區都標出，團長秦瑞才說，小老虎們會自行編訂名單，而這些韓系立委中，有的幾近咀咒的辱郭言論，讓大家很不能接受，才有了「擊落韓系立委」共識。

秦瑞才昨天也在「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團舉辦十大黑郭立委參選人票選活動，票選名單中還包括未被提名或未要參選的現任立委陳宜民等人，而到昨晚為止，孫大千、沈智慧、陳學聖、許淑華、李永萍等參選人得票數在前五名。

由於票選名單中也放入未被提名的現任立委或其他政治人物，因此，在黨內初選敗下陣的陳宜民得票數則高於許淑華，算是第四高票。秦瑞才說，陳宜民曾說出「郭出來不怕被車撞死」的話，讓小老虎們非常憤怒，所以放進票選名單。

轉投蔡英文 讓韓國瑜來回就差兩票

至於總統選舉部分，據了解，老虎軍團成員共識是不投韓，而老虎軍團成員有一派在LINE群組裡，即主張總統不只投韓，且要轉投蔡英文，因為投蔡不投韓，韓國瑜來回就差兩票。

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