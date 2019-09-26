轟張善政開直播胡扯空污 民進黨：令理工人蒙羞

2019-09-26 18:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕韓國瑜國政顧問團總召張善政今天在政策直播上聲稱，總統蔡英文以前跟李遠哲說過，「空氣污染是下一代的事情」；對此，民進黨發言人李晏榕嚴正駁斥，蔡總統已曾經澄清未說過這句話，張善政沒有查證繼續轉述，更指責政府公務人員藏匿資料，令人感到遺憾，這種用語焉不詳談論政策，令理工人感到蒙羞。

李晏榕指出，張善政在直播上不斷陳述，蔡英文總統曾跟李遠哲說，「空氣污染是下一代的事情」。但蔡英文總統、陳建仁副總統都曾出來澄清，並未說過這句話，張連查證都沒有就講，「這樣真的好嗎？」

張善政在直播中說，目前公開的資料不足以檢視核四旁斷層是否危害安全，所以要「執政才能調閱到更多資料」、「民進黨只讓大家看到他想讓大家看到的東西」。

李晏榕質疑，我們不禁想請問張善政，你說的「更多資料」是什麼？是不是說明清楚？政府裡面公務員都盡心盡力做事，你卻直接抹黑他們藏匿資料，難道你以前身為行政院長，有藏匿過什麼資料嗎？這樣的指控對公務員是多傷，你有想過嗎？

李晏榕強調，蔡英文政府上台推動許多政策，核定「國家因應氣候變遷行動綱領」及「溫室氣體減量推動方案」，訂定2018年至2020年減碳計畫，這些行動都已逐步落實，結果張善政寧可相信一個已被澄清的消息。

李晏榕砲轟，張善政身邊的前環保署長魏國彥，除了曾稱「PM2.5是中性詞未必是空污」之外，2015年時針對雲林縣政府當時為了改善空污問題所提出禁燒生煤自治條例，身為環保署長的魏國彥還帶頭說「違法」，被批評是「經濟部的馬前卒」，當時的行政院副院長還是張善政。請問這樣忽視空污危險性的環保署長、行政院副院長，今天跳出來說要減少燃煤比例，不是荒唐可笑嗎？

李晏榕表示，公民團體已指出，2015年時任行政院副院長的張善政、環保署長的魏國彥、經濟部長杜紫軍所發佈的能源開發政策評估說明書中，2025年的燃煤規劃最少也有43.5％，反觀民進黨政府大力發展綠能後，目前2025的燃煤目標已調降到27％。若張善政等人真要減煤、減碳，應先反省過往執政擁抱高碳燃煤，積極打壓再生能源的錯誤。

李晏榕說，張善政在直播中提到，在意台灣這塊土地的天然資源，要照顧台灣特有生態，可是苗栗、台中的國民黨議員幾乎都對石虎保育條例投下反對票。若張善政真想要照顧台灣特有生態，就請去拜託國民黨的議員，放過瀕臨絕種的石虎。

李晏榕建議，如果張善政要談政策，就秉持科學精神，好好查證，不要一開口就是陰謀論。國政顧問團找人談政策更要千萬小心，不要變成「請鬼抓藥單」。

她提醒，若張善政認為自己是實事求是工程師，該做的是說清楚資料哪裡不足、可能哪些資料沒公布，讓大家說清楚，而不是語焉不詳打口水戰，張善政這種談論政策方式，實在是令理工人蒙羞。

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