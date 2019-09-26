回應年輕人要求提出氣候變遷政策 韓國瑜陣營提2035年能源目標

2019-09-26 15:16

〔記者施曉光／台北報導〕許多年輕學子在上週五發起活動要求2020總統大選參選人提出因應氣候變遷政策，國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天下午透過臉書直播宣布將積極推動2035年能源目標，當選後還要設置專責組織並成立「氣候及生態應變基金」。

韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，這些台灣年輕人上週五提出氣候倡議，要求總統參選人一個月內回應氣候政策，並質疑提不出具體政策的參選人，就不是真正在乎人民的參選人，蔡英文總統在2016競選後就沒有再提出過相關政策，他要告訴這些年輕人，6天之內他就代表韓國瑜做出第一波的回應。

他並指出，從根據韓國瑜的能源政策規劃，可以讓原本2025年非核家園的碳排放目標從每度電0.46公斤降為0.4，減少幅度達15%，預定2035年可以進一步縮減到0.28公斤，碳排量目標大砍40%，「這是不得了的成就」。

國政顧問團副總召杜紫軍指出，韓國瑜的能源政策要逐年減少燃煤發電量，蔡政府執政3年多來燃煤發電量比例已從過去40%，升高到46%，未來還要達到50%，反觀韓國瑜所宣誓2035年台灣所有發電方式中，乾淨的無碳能源佔比將達50%，燃煤、燃氣、燃油的比例最高只能達到50%。

國政顧問團環保生態組召集人魏國彥表示，民進黨2025年非核家園理想，零排碳電力只有再生能源，不含核電，每度電的碳排放係數為0.46公斤，如果按照韓陣營規劃採取多元減碳方式，零排碳電力納入核能後佔比達30%，碳排放係數就會降為每度電只有0.4公斤，到了2035年的低碳家園遠景，零碳電力將佔到50%，燃氣、燃煤分別佔30%與20%，碳排放係數就能再降到每度電0.28公斤。

魏國彥並指出，若要達成台灣向國際承諾的碳排目標，以目前的政府組織而言，可能無法處理這個問題，韓陣營主張未來應該成立「環境資源部」，下設「氣候變遷司」，並成立「氣候及生態應變基金」。

張善政表示，最近有人說核四廠發現新的斷層，這點大家可以放心，韓國瑜強調技術安全、民意支持，如果真的有新發現，未來的執政團隊會做客觀檢視，目前民進黨所公開的資料不夠完整，韓國瑜未來執政後會調閱所有資料，目前仍無法做客觀評估。

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