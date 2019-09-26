台中花博 審計處列出129項缺失

2019-09-26 20:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今日開議，由台中市審計處報告去年總決算審核報告，報告中指出台中花博門票代售暨入口驗票委託服務案採購及履約過程未盡周妥。國民黨議員抨擊，該案違反預算法，報告卻不敢明講，根本是避重就輕。民進黨議員則回擊，市長盧秀燕上任後採免費入園政策，才導致花博收支短差，市民不願申請花博卡。

台中市審計處審計官兼處長沈嘉憶指出，該處審核台中市總決算，共研提129項重要審核意見，其中，台中花博門票代售暨入口驗票服務委託案未編列相關預算，自門票收入逕扣，採購過程草率欠周延，且部分代售點門票銷售收入留存於廠商處，相關孳息未要求解繳市庫，嚴重影響機關權益。

國民黨議員李中、陳政顯抨擊審計報告用字模糊、避重就輕，不想得罪人，所以不寫清楚是否有違法情事。李中並詢問沈嘉憶，花博門票代售案是否違反預算法？沈嘉憶回答「是」。

國民黨議員張瀞分也說，審計報告報告建議花博卡轉為市民卡，根本不了解當時發卡過程亂七八糟，市民不願提供個資，才不願申請。

民進黨議員議員李天生、賴佳微則指出，盧秀燕的免費入園政策導致花博出現16億多元短差，143萬張花博卡遭到閒置，因此遭到審計處糾正。李天生也要求花博收支短差應列入明年度決算報告。

民進黨議員林德宇提醒市府官員不要只是在看好戲，認為只是檢討前市府，今年盧秀燕所有作為明年也會清楚記載在審核報告，市府團隊應針對問題做好改善跟修正。

對於花博虧損，市府重申，前市府原預估800萬入園人次，另規劃300萬張可一次免費參觀的花博卡，也就是300萬人次免費，按此邏輯，實際購票數最多僅500萬張，然而花博特別預算編列門票收入卻達16億8000萬元，代表每張票至少要收336元，與實際票價落差甚大，前市府規劃早就註定虧損。

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