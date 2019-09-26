民調墊底、賴給花媽還說謊 康裕成要韓國瑜給三個道歉

2019-09-26 16:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員康裕成今下午質詢高雄市長韓國瑜，搬出先前天下民調高雄市墊底資料，直言韓國瑜民調墊底、賴給花媽還一直說謊，要求韓國瑜給三個道歉，儘管康裕成頻頻追問眼睛看著我、要不要道歉，韓國瑜卻始終沒回應。

康裕成今幸運抽到可質詢韓國瑜的機會，偕同何權峰、簡煥宗、高閔琳、張勝富、李柏毅、邱俊憲等議員，共同使用寶貴的15分鐘質詢市長韓國瑜。

康裕成指出，日前天下雜誌施政滿意度調查，高雄市敬陪末座，內文提及調查進行時間為2019年7月22日到8月6日，由學者專家進行調查，市長民調敬陪末座。

康裕成進一步指出，天下調查內文也提及，高雄市城市競爭力為何不好?是因為市長民調排名墊底導致競爭力連兩年敬陪末座。

康裕成卑微要求市長韓國瑜給三個道歉，施政滿意度最後一名、對不起全體市民，應該對高雄市民道歉，第二個道歉是施政滿意度很差，卻賴給前市長陳菊， 該不該跟陳菊市長道歉；第三個道歉是天下雜誌都說了整個調查無關前朝，韓市長卻一直在說謊，應該為長期以來一在說謊道歉。

康裕成數度點名韓國瑜，「請看著我 、要不要道歉，你欠我三個道歉」，她並補充去年前高雄市長許立明同樣民調不好，卻沒有推給別人，反觀韓市長卻一直說謊、把責任推給陳菊。

面對康裕成的犀利質詢，韓國瑜始終未起身答詢、也未正面回應，當然也沒道歉。

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