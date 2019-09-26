諾魯新總統聲明挺台：台灣像家人一樣

2019-09-26 15:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣連續失去兩個太平洋友邦之際，諾魯新總統安格明（Lionel Aingimea）今天表示，諾魯與台灣共享民主自由價值，諾魯和台灣關係維繫將近40年，「像家人一樣」，他也期待這份關係未來繼續下去。此外，安格明也重申支持台灣參與聯合國等國際組織。

我太平洋友邦諾魯於8月選出前司法部長安格明擔任新總統。安格明今（26）在諾魯政府發布的新聞稿中說，諾魯與台灣有著近40年的密切關係，他期待這份關係繼續向前發展。

安格明說，兩國有很多共同點，諾魯議會也在3月份通過一項歷史性決議，確認台灣主權。

安格明強調，台灣一直是個很好的合作夥伴，並在許多領域與諾魯緊密合作，為諾魯人民帶來巨大利益。安格明指出，台灣和諾魯面臨不同挑戰，「但聯繫我們的是民主、自由、法治和全球責任的共享價值觀」。

聯合國大會現正進行中，諾魯日前已參與11個友邦聯名給聯合國秘書長的致函活動，呼籲接納台灣參與。安格明今重申，諾魯持續支持台灣參與國際論壇，也簽署請願書，要求讓台灣參與聯合國。

安格明形容，「台灣就像家人一樣，我們與台灣站在一起共同維護民主和法治」。

外交部今天感謝諾魯關於支持雙邊關係的支持，也對諾魯支持台灣參與聯合國的呼籲表達感謝，外交部並說，台灣與諾魯是「理念相近夥伴」，共同合作促進印太區域的和平穩定與繁榮。

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