大巨蛋連通道曝光 議員直呼根本快完工

2019-09-26 15:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會工務委員會今天上午現勘大巨蛋，台北市政府在簡報中坦言，除了14項安全維護工程施作，今年8月14日也同意遠雄施作各棟1、2樓外牆；台北市議員張斯綱則質疑，有點偷吃步，連議員都混淆，安全性復工跟真正全面復工界線在哪裡、標準在哪裡；遠雄發言人楊舜欽則表示，若順利通過都審、取得建照變更，約仍需1年半時間，才能真正完工。

台北市議員徐巧芯則直呼「根本就快完工了！」詢問市府官員、遠雄代表，依目前狀況，如果現在要拆掉不蓋大巨蛋，要花多少錢？遠雄代表尷尬笑回「沒有這個選項啦」，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩則說，不是錢的問題，而是要考慮若拆除會造成周邊居民、交通的衝擊等；言下之意，都符合市長柯文哲日前表態的「不拆，就是要蓋」

北市府報告指出，大巨蛋已經過內政部台建中心防火避難性能審查，尚需經環評、都審通過，才能進行建照變更設計審查並復工；截至目前，遠雄尚未提送變更環評申請文件，都審則已在8月29日進行第6次委員會。據了解，原本遠雄盼10月初再排入委員會，但最後未能擠入議程；下次委員會預計將繼續檢視防災避難模擬與交通議題。

台北市議員簡舒培表示，今考察大巨蛋，跟前幾次來差很多，包括座位區都做好了，可見是往復工方向在進行。但她認為，北市府勒令大巨蛋停工至今4年了，停工前、停工後大巨蛋的差異與改變到底在哪？今聽市府單位報告並實地走訪，仍看不出大巨蛋改變什麼，1樓商場沒淨空、建築物量體也一樣。

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