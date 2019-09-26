中、港生衝突不斷 苦苓說原因：中國每個人都姓「黨」、中生須表態

2019-09-26 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日國內校園的香港學生、中國學生衝突不斷，除了「連儂牆」遭撕毀，甚至還出現辱罵、毆打等言語及行動霸凌，對此，資深媒體人苦苓解釋為何中國學生會有這種離譜行為，原因在於在中國每一個人都姓「黨」，這些學生避須「表態」。

苦苓今（26）日發文說，有很多人認為，中生來到台灣，應該了解這裡的民主法治，若持不同意見，一樣可以集會、貼海報、喊口號來表達，沒有任何人會制止，讓不少人不解「為什麼你們卻要用明明違法的暴力手段，來阻止別人發表意見的自由呢？」，對此，苦苓認為答案是：因為在中國，每一個人都姓「黨」。

苦苓舉例，就像台灣的電競團隊在某個比賽中得冠軍，有台灣團員領獎時批上中華民國國旗，就有中國團員趕緊上台搶下，而事後台灣團員私下詢問中國團員說，「這幾天我們不是都相處的很好嗎？你們為什麼忽然變得那麼兇？」中國團員回應：「誰叫你們要拿國旗出來？我們如果不強烈阻止這種行為，下次就會被取消資格、再也沒有機會出來比賽了。」

苦苓借此說明，中國學生就如去年金馬獎上的中國電影界人士一樣，必須要「表態」，苦苓說，當年國民黨在美國的大學內就有很多職業學生，專門「告密」，例如批評政府、有台獨傾向的，導致很多人被列入「黑名單」、回不了家。

苦苓認為「這一套共產黨難道會輸給國民黨嗎」，所以，苦苓指出，在台灣的中生如果不出來大鬧一場，就是沒有「表態」，很可能就會被記上一筆，回國以後再也來不了台灣，甚至被「秋後算帳」、影響前途也有可能，苦苓說，所以此種行為不只在台灣，在美國、在澳洲都有類似情形。

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