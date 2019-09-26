民調︰王、呂影響大選有限 蔡韓一對一蔡贏14.4個百分點

2019-09-26 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕《品觀點民調》今（26）日公布2020總統大選最新民調結果，總統蔡英文民調支持度突破4成，創新高達到40.3％，高雄市長韓國瑜支持度則下探至25.9％，兩人差距高達14.4個百分點。若前副總統呂秀蓮或前立法院長王金平投入大選，形成「三腳督」局面，韓仍會落後蔡，並不會對選情造成重大影響。

《品觀點民調》公布第11波民調結果，韓國瑜「挖石油之亂」顯然對選情造成衝擊，他的支持度已連續下滑3週，本週更是來到25.9％新低點。另外，儘管在斷交、學歷等爭議影響下，蔡英文的支持度仍繼續攀升，本週首次突破4成，以40.3％的新高點領先韓國瑜14.4個百分點。

韓國瑜支持度下滑更反映在「選民討厭的總統參選人排行榜」上，受到43％選民討厭的韓國瑜奪冠，其次依序是蔡英文23.5％、柯文哲14.8％、呂秀蓮13.8％、王金平12.1％。

《品觀點民調》也針對呂秀蓮或王金平若投入大選的情況做調查，若呂秀蓮加入選戰，她可得到4％支持度，獲得38.7％支持度的蔡英文仍贏25.4％支持度的韓國瑜，蔡仍贏韓13.3個百分點；若王金平參選，他可得到6.7％支持度，擁有37.8％支持度的蔡英文仍贏只有24.9％的韓國瑜，兩人支持度差距12.9個百分點。文中分析指出，無人能撼動蔡英文的后座。

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