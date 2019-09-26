ICAO場外交流順利 台灣行動團今與友邦史瓦帝尼對話

2019-09-26 13:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受中國打壓，台灣今年未獲請參加國際民航組織（ICAO）第40屆大會，但民航局22日仍派員前往加拿大蒙特婁在場外與召開友邦及友我國家成員對話。今天我方行動團成員與史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌會面，也與若干友我國家於場外交流，相關友邦均相當支持台灣應參與ICAO大會及相關技術性會議，以確保區域及全球的空運安全。

行動團成員表示，今天與會中，行動團成員與相關友我國家就無人機、航管人員疲勞管理、環保及雙邊空運合作等議題交換意見，亦就噪音補償、無人機管理及全球航空安全監理稽核計畫（USOAP）的相關作業分享經驗及管理方面作法。各方也都允諾保持聯繫，並就相關議題繼續溝通。

我方行動團成員指出，目前ICAO大會正在討論2020-2022版全球航空安全計畫（GASP），相較過去，新提出的版本鼓勵實施安全管理與風險導向的方法，以管理複雜程度日增的航空系統、提升各國航空安全監理能力，並強調各國應加強區域層級的合作。

民航局副局長何淑萍表示，我國依據ICAO在安全管理的標準與建議措施，不但已建置國家民用航空安全計畫（SSP），並且督導各航空公司建立安全管理系統（SMS），目前我國運輸業業者及主要維修廠皆已建置完成且運作日漸成熟。

何淑萍強調，我方作法對照ICAO大會目前正進行的議程，更凸顯ICAO的飛安版圖需要我們的參與，所以我們希望參與ICAO相關技術會議及活動，以我們不斷累積的資料及經驗與國際分享，也希望從國際得到更全面性更系統性的資訊，以提升區域及全球航空安全。

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