美41議員聯名挺台參與ICAO

2019-09-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遭國際民航組織（ICAO）拒於門外，四十一位美國眾議員於ICAO大會前夕，聯名致函美國務卿龐皮歐和運輸部長趙小蘭，信函在昨天公開。信中強調台灣參與ICAO至為關鍵，「北京自私自利的外交政策不僅剝奪了國際社會獲得台灣貢獻，更危及每年通過台北飛航情報區之數千萬旅客的安全」。

批中自私外交 危及國際飛安

ICAO大會正於加拿大蒙特婁召開，但台灣在中國阻撓下仍未能獲邀。美國眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波昨發表推文，公開四十一位眾議員聯名寫給國務卿與運輸部長的信函，促請美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與ICAO。

信中指出，台灣民航局專屬管轄台北飛航情報區，該情報區在二○一八年曾為一七五萬架次飛機及六八九○萬人次旅客提供服務。據統計，位在該飛航情報區內的台灣桃園國際機場，在二○一八年的國際客貨運量分佔全球第十一名及第五名最繁忙機場。

議員們據此強調，「台北飛航情報區在區域飛航的中心地位，使台灣參與ICAO的相關討論至為關鍵」。「北京自私自利的外交政策不僅剝奪了國際社會獲得來自台灣的貢獻，更危及每年通過台北飛航情報區的數千萬旅客的安全。」

聯名函由夏波領銜發起，連署議員包括眾院「國會台灣連線」其他三位共同主席席瑞斯、迪馬里及康納利，眾院外委會主席安格爾、亞太小組主席薛爾曼及亞太小組共和黨首席議員游賀等眾院外委會領導階層亦在列。

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