撕一貼百！網號召今中午「修復文大連儂牆」

2019-09-26 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國文化大學才爆出港生與中生衝突，不僅連儂牆遭撕毀、中生出言侮辱港生，還有站在高台上的港生被硬扯下來，雖校方發聲明表示，希望別讓政治敏感議題進入校園，但事件越演越烈，更有網友在網路上號召同學今（26）日要「修復連儂牆」。

昨晚有人在《Dcard》上發起連儂牆「撕一貼百」活動，號召文大學生於今日中午12時共同修復連儂牆，文中更提到「記得和平非暴力，不要像某國人一樣」，盼以和平方式，相挺香港反送中運動。

港生連儂牆遭中生撕毀後，昨（25）日下午在原處更出現多張「共同守護言論自由」的海報，海報上還印有中國國家主席習近平與小熊維尼，火藥味十足。據傳，這些海報被撕掉後，陸續都還有人至該處張貼相關海報。

號召修復連儂牆貼文一發出，便吸引許多學生注意，紛紛留言「強烈譴責中生使用暴力」、「我們包容各種聲音，你們中生就不能接受別的文化」、「一波接一波，言論自由是澆不息的」、「香港加油！一定挺到底」，但也有同學持不同意見表示「要貼回香港貼啦，不要影響美觀」。

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