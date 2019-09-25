韓國瑜沒說挖石油？ 黃光芹狠打臉：我專訪一集都講這個！

2019-09-25 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日被議員質疑「挖石油的預算編在哪裡」時，動怒回嗆「挖石油請問誰說的？」引發爭議。對此，資深媒體人黃光芹表示，「我就很簡單說，我那時候一整集專訪他，就是談這個」！

黃光芹昨（24）日在政論節目「新聞面對面」 表示，韓國瑜這次自己踩到「大地雷」了，「因為連小孩子都知道，他曾經說過太平島挖石油，還有可燃冰咧」。黃光芹表示，不僅過去的影音檔都被找出來，她當時訪談韓國瑜時，有一整集就在談這個。

黃光芹指出，當初專訪時，韓國瑜說，他可以靠愛情產業鏈、跟太平島挖石油、包括引進迪士尼等，「可以還掉高雄3000億的債務」，一毛錢都不花。對於主持人謝震武確認「是在你專訪上裡面有這一段嗎」？黃光芹回答「廣播專訪去年8月」。

黃光芹指出，當時她一直詢問「你怎麼太平島挖石油」，韓國瑜回答，可以找世界知名的石油公司，「他們知道我們要這麼做的時候，就會以控股公司的方式幫我們挖」，黃光芹當時又問，「如果挖不到石油虧了怎辦」，韓則回「他們盈虧自負」，黃光芹說，「他有把握可以不用花一毛錢就還完3千億的債務」。黃更表示，「當時很完整，也有影音檔」。

至於韓現在反問挖石油說「誰說的」？黃光芹幫韓國瑜解釋，意思是說「我沒有列入正式政見，沒有白紙黑字，他的意思是這樣」。不過黃光芹接著開砲，「但那時候講的震天價響，還在辯論會場上講的」，而且也跟愛情產業鏈一起講。然後愛情產業鏈、跟軍公教承諾的退休金也沒列入正式政見，「為什麼只有太平島挖石油被民進黨市議員問，你就反彈激烈，像是吃了炸藥一樣」？

黃光芹表示，不能凡事都是這樣黑，說人家黑，「你自己黑自己嘛，你自己出自你口中的」！「因為你說了太多次，你站在電視辯論會就是提供你的政見，你可以說你做不到，當時確實有條件性，確實做不到」。最後，黃光芹說，作為一個高雄市長，韓國瑜有義務跟選民說清楚，過去提出沒有列入白紙黑字正式政見、但是講的震天價響的主張，到底要做不做？「如果不做，你是不是要說一聲抱歉」？

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