統派恐佈局干預台灣選舉 他嘆：竟還在討論畢業論文

2019-09-25 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對日前媒體報導獨派講座遭砸冥紙抗議，自由台灣黨秘書長李嘉宇今（25）日晚間在臉書上發文，稱上禮拜也遭不明人士跟蹤，加上接連發生中國人攻擊港生、台生事件，統派恐已準備好干預台灣民主、影響明年選情，但他觀察媒體氛圍後又不禁感嘆，「公共（媒體）資源竟然被壟斷用來討論畢業證書跟論文」，呼籲本土派政黨跟社團們的權力鬥爭「適可而止」。

據貼文內容，21日《芋傳媒》獨家報導有4、5名統派份子混入獨派講座，對包括李嘉宇在內的講者砸冥紙。對此，李嘉宇認為這是「有組織性」的攻擊，且近日再接連傳出各大專院校發生中國人攻擊港生、台生事件，他決定將上週遭跟蹤經驗公開。

李嘉宇表示，他開車被一台摩托車跟了13公里，沿途對他拍照並一邊通電話，最後開上快速道路才甩開。李嘉宇稱，雖然沒有造成直接危險，本來也不打算講出來，但後來中國勢力連續在台灣社會揚起事端，覺得有必要公開。

李嘉宇呼籲，若有遇到相同情況的人務必與他聯繫，他都有蒐證，必要時會拿出來處理。他說：「在台統派已經完成一定的佈署要影響台灣的民主，我們不會坐以待斃，有一天你們都會成為歷史的垃圾。」

最後，李嘉宇感嘆呼籲，「掌握媒體聲量的本土派政黨跟社團們，權力分配的鬥爭適可而止了」雖然執政黨可以檢討，但台灣大選將近、抵抗中國入侵事態緊急，「我們的公共（媒體）資源竟然被壟斷用來討論畢業證書跟論文」，他直言實在是「太可悲了」。

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自由台灣黨秘書長李嘉宇今（25）日晚間指控在台統派已經準備好影響台灣民主，自己近日也遭跟蹤。（資料照）

李嘉宇也不禁感嘆，公共（媒體）資源竟然被用來討論畢業證書跟論文，「太可悲了」。（圖擷取自臉書 Lí Ka-ú）

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