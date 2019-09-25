「女人迷」否認涉政治 林靜儀：假裝不存在不會更進步

2019-09-25 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕網媒「女人迷womany」執行長張瑋軒日前傳出名列台灣民眾黨不分區立委名單，引來網友撻伐。「女人迷」小編原先回覆網友「吾思傳媒」下的平台「都是沒有政治立場」，引起網友質疑「性別裡怎麼會沒有政治呢」？立委林靜儀則認為，「假裝政治不存在，不會讓性別議題更進步」。小編後來修改詞彙，改稱「沒有政黨立場」。

網媒「女人迷」長期關注性別議題，有周刊報料其創辦人張瑋軒被民眾黨列入不分區立委名單，網友們灌進「女人迷」臉書專頁抗議，小編趕緊回應：「吾思傳媒，包含女人迷、回家吧、性別力、臉紅紅都是沒有政治立場、也無政治偏好、亦為支持多元議題的平台」，但「沒有政治立場」言論再度引起爭議。發文一個小時以內，該回應修正為：「沒有政黨立場」。

醫師出身的林靜儀也常接觸性別議題，她在臉書發表看法，意有所指地說：「性別就是政治。假裝政治不存在，不會讓議題更進步。」

網友們留言道「一件事情可以看出女人迷的團隊有多沒敏感度以及判斷力」、「小編亂講話，執行長要頭大了」。

張瑋軒昨（24）晚在臉書澄清，「簡單說目前無意參加任何政治選舉，無意加入任何政黨或追隨哪一位總統候選人」，目前的人生選擇以吾思傳媒為己任，把重要的議題做好，帶到國際上。

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