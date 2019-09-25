韓國瑜視察雙語教學再尬「晶晶體」 議員竟帶學童喊總統好

韓國瑜與外籍老匠David Aaron Jones（左）尬英文，「晶晶體再現。（記者張忠義攝）

2019-09-25 17:02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜視察國小雙語教學，與英籍教師用英語過招，離去前，學童大喊「總統好」歡送。

韓國瑜今天下午至苓雅區成功國小視察雙語教學，抵達校區時，家長與在地里長大喊「總統好」，韓國瑜右手食指比「噓」，怕吵到師生，而視察結束離開視聽教室時，學童可能經藍營市議員導引，高喊「總統好」歡送。

成功國小建校115年，歷史悠久為市區4所試辦雙語教學，視察過程中，校長呂佳真介紹英國愛丁堡大學David Aaron Jones與美籍Chris Huang等2名外籍老師，由於韓國瑜曾因致詞夾雜中英文，被譏笑是「晶晶體」，韓國瑜為此與Jones展開對話交手。

1分多鐘對話中，Jones以中文問韓國瑜，如何打造高雄成為台灣雙語教育領頭城市；韓國瑜仍是中英文夾雜，答說「It’s not easy」，我們看新加坡，「You can see the Singapore experience」，大概花20年時間「20 years」，整個「environment」還要下一代培養，扎根開花結果大概要10-20年有效果，高雄先做，加快速度。

呂佳真說，小一每週有17節、小二有14節課程由外師授課，學童起初害怕，之後語言情境自動轉換，越來越喜歡外師。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法