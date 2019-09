韓國瑜視察雙語教學再尬「晶晶體」 議員竟帶學童喊總統好

韓國瑜與外籍老匠David Aaron Jones(左)尬英文,「晶晶體再現。(記者張忠義攝)

2019-09-25 17:02

〔記者黃旭磊/高雄報導〕高雄市長韓國瑜視察國小雙語教學,與英籍教師用英語過招,離去前,學童大喊「總統好」歡送。

韓國瑜今天下午至苓雅區成功國小視察雙語教學,抵達校區時,家長與在地里長大喊「總統好」,韓國瑜右手食指比「噓」,怕吵到師生,而視察結束離開視聽教室時,學童可能經藍營市議員導引,高喊「總統好」歡送。

成功國小建校115年,歷史悠久為市區4所試辦雙語教學,視察過程中,校長呂佳真介紹英國愛丁堡大學David Aaron Jones與美籍Chris Huang等2名外籍老師,由於韓國瑜曾因致詞夾雜中英文,被譏笑是「晶晶體」,韓國瑜為此與Jones展開對話交手。

1分多鐘對話中,Jones以中文問韓國瑜,如何打造高雄成為台灣雙語教育領頭城市;韓國瑜仍是中英文夾雜,答說「It’s not easy」,我們看新加坡,「You can see the Singapore experience」,大概花20年時間「20 years」,整個「environment」還要下一代培養,扎根開花結果大概要10-20年有效果,高雄先做,加快速度。

呂佳真說,小一每週有17節、小二有14節課程由外師授課,學童起初害怕,之後語言情境自動轉換,越來越喜歡外師。

