質詢韓國瑜有名額限制 高市議會擬實施「抽籤」方式

2019-09-25 14:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今開幕暖場，明、後天市長韓國瑜施政報告與質詢才是大戲，除備受議論的議會準時散會、市長準點下班外，還有一個新措施，因質詢時間有限，勢必有議員無法如願，議會擬採抽籤方式決定誰可以質詢韓國瑜市長？讓質詢機會稍具公平性。

但議會人員也補充，因黨團協商同時，除確認時間規範外，其餘細節尚不明確，今下午應該會作最後確認與通知。

高市議會日前經黨團協商，最終以投票方式確定本屆大會將嚴格控管時間，每個議員提問與官員答詢都必須限制在原規範時間內，意即每人質詢市長時間15分鐘、部門質詢20分鐘，超過立刻停止質詢、換下一位。

首當其衝的就是明、後天市長施政報告與質詢，因為時間受限，明天下午開始的質詢從3點開始到6點，原則上至多僅能供12位議員質詢，後天質詢上、下午各有3小時，全天頂多僅能供24位議員發問，議會共有66位議員，扣除不用質詢的議長許崑源，65人中大概有29人無法在這兩天質詢市長。

為了讓有限質詢的機會更具公平性，高市議會擬採取抽籤方式決定哪位議員有機會問到市長韓國瑜，原則上明、後天上午7點開放登記，上午8點50分截止後現場抽籤，假設明天有27人登記，超過可能質詢人數12人，就以這27位進行抽籤並決定順序，幸運的前12人才能取得質詢門票，跟韓國瑜對話。

議會說明，過往本來就有抽籤質詢機制，只是那時候是抽順序，只要登記幾乎都能問到市長，今年比較特別，抽籤除了順序，也可能是能否質詢到市長的關鍵。

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