929撐港反極權大遊行 中國氣噗噗批民進黨「煽風點火」

2019-09-25 13:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕為聲援香港反送中運動，台灣民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會稱，「民進黨當局和『台獨』勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。」

「929反極權」集會遊行串聯全球，向北京和港府施壓，至少已有10國民眾響應。據了解，民進黨中央24日已對台北、新北黨部發出鼓勵動員公文，公文說明，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人將參與。

但馬曉光聲稱，「近3個月來，發生在香港的激進示威和暴力衝擊活動，嚴重破壞了香港繁榮穩定大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，也嚴重碰觸了『一國兩制』的原則底線。少數激進分子不斷實施暴力活動，甚至公然鼓吹『港獨』，激起了海內外中國人的強烈義憤。當前，『止暴制亂、恢復秩序』已經成為香港社會各界最廣泛的共識。」

馬曉光說，「這次民進黨相關負責人再次發出這樣的鼓噪，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證，不打自招。再次正告民進黨當局和台獨勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。」

對於在台港生設「連儂牆」遭中生掐頸，馬曉光說，「據瞭解，近來有在台灣高校就讀的香港學生在校園內公開張貼支持香港暴力活動的貼紙標語，我們堅決反對任何人鼓噪、支持香港的暴力違法活動，希望台灣相關高校制止此類為暴力違法活動張目的行徑，並避免大陸學生正常的學習和生活受到任何影響。」

陸委會上週在例行記者會對此表示，尊重同學間有不同的意見，但絕對不容許暴力霸凌，我們鼓勵文明對話、增進相互了解、學習相互尊重。

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