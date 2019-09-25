嚴德發證實：海弓三飛彈明年初測試

2019-09-25 10:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發今日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，並在會前接受媒體採訪，外界關心國造「海弓三」艦載防空飛彈測試進程，嚴德發表示，未來可能建置於新一代巡防艦，目前測試非常順利正常，中科院預計明年初將做測試。

「海弓三」飛彈為「天弓三型」的艦射型，且軍方計劃，未來「海弓三」能裝設在MK41垂直發射系統之中，和「海劍二」飛彈一同搭配，作為軍艦重要防空武裝。而外傳該彈去年底在高雄號兩棲登陸艦進行測試，在我國籌得MK41發射箱後，可望進行下一階段測試。

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