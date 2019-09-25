民進黨團請吃芭樂 韓國瑜笑：快點吃 不然會吃罰酒

2019-09-25 09:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在高市議會定期大會開幕前，先禮貌性走訪各黨團，在民進黨團時受到總召韓賜村、書記長林智鴻接待，雙方短暫針對挖石油、議會下班時間交換意見，綠營事先準備好芭樂、飲料請韓國瑜品嘗，韓國瑜開心接受、還拉著一旁的副市長葉匡時一起吃，笑說要快點吃，不然敬酒不吃會吃罰酒。

高市議會第三屆第二定期會今上午開幕，開幕期程為9月25日到12月12日、共80天，24與25日兩天為市長施政報告與質詢，9月30日到10月30日為部門質詢，每個部門兩天半，10月31日起為總質詢，每天3位議員，11月29日總質詢結束，12月2日則安排輕軌二階、氣爆裝置藝術詢價兩場專案報告。

韓國瑜今上午依慣例，在議會宣布開幕前，陸續走訪無黨團結聯盟、民進黨團與國民黨團；在民進黨團時，總召韓賜村、書記長林智鴻分別針對議會準時散會、太平島挖石油等議題，與韓國瑜交換意見。

韓國瑜表示，高雄市沒有挖石油的能力，那是中央問題，至於議會準時散會，他認為市議會事務、市府尊重。

雙方互動氣氛和諧，民進黨團也招待韓國瑜品嘗芭樂、飲料，韓國瑜開心接受、並拉著一旁的副市長葉匡時一起享用，笑說快吃、不然敬酒不吃會吃罰酒。

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