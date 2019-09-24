總統蔡英文：台灣人要團結、民主自由、愈來愈強讓中國害怕

2019-09-24 19:00

［記者陳文嬋／高雄報導］總統蔡英文今南下高雄表示，中國最怕台灣人團結、民主自由、愈來愈強，台灣雖處境困難，卻突破重圍，經濟成長躍升亞洲四小龍第一名，國機國造展現國防自主實力，她喊出總統要連任、國會要過半，選舉剩下100多天，會有很多攻擊、抹黑、扭曲，大家要有信心一定會贏。

總統蔡英文今南下高雄楠梓區後勁鳳屏宮參拜，吸引大批民眾夾道歡迎，現場「凍蒜」聲不絕於耳，場面熱鬧滾滾。

總統蔡英文表示，國際局勢變化多端，面臨中美貿易戰爭，中國對台灣愈來愈有野心，打壓台灣也愈來愈大，這是一個很關鍵的時刻，若因中國壓力就節節敗退，台灣人將失去主權與自由民主，要選一個替台灣人堅持的總統，要讓全世界與中國知道台灣人要主權與民主自由。

蔡英文指出，中國最怕台灣人團結、民主自由，台灣人要團結，集結成為最大力量，來保護台灣、維護主權，而台灣因為民主有選舉，也是展現台灣人民意志，選舉剩下100多天，會有很多攻擊、抹黑、扭曲，大家要有信心一定會贏。

蔡英文說，中國最怕的第三件事就是台灣愈來愈強，社會福利、經濟要做好，台灣在她執政3年多來，已經打好經濟基礎，世界局勢詭譎多變，但台灣經濟發展仍穩定成長，更躍升為亞洲四小龍第一名，台商回流投資6000億元，還有外商與民間投資，今年是台灣投資爆發一年，投資還會繼續下去，台灣經濟會更好。

蔡英文表示，國家要強、國防要強，她今天參觀漢翔公司國造高級教練機已經出廠了，明年可以試飛，國機國造展現實力，軍購也買了最先進66架F16飛機，台灣雖處境困難，但台灣人克服困難，自己發展自己的防禦武器，讓台灣國防愈來愈強。

蔡英文說，長照2.0照顧長輩，未來24小時住宿性照顧可以做得更好，讓年輕人無後顧之憂，並提供育嬰、托兒補助、還有減稅，提高最新工資，讓年輕人打拚過程，能夠減少負擔，這就是有照顧人民的政府。

蔡英文喊出總統要連任、國會要過半，明年選舉要選一個可以帶領台灣、堅持台灣價值及自由民主的總統，她也力挺立委劉世芳，號召大家要讓劉世芳連任，也提醒民眾政黨票要投給民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法