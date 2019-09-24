與韓國瑜同街尬場 小英喊話面對中國進逼要團結堅持

2019-09-24 16:26

［記者黃旭磊／高雄報導］蔡總統下午至左營元帝廟參拜，面對滿場「2020，台灣要贏」加油聲浪，小英解釋「辣台派」用台語唸就是「哇真歹」（台語：我很凶），而同街相隔不到300公尺，高雄市長韓國瑜也在拜訪百歲人瑞，到場人數、加油氣勢明顯由小英勝出。

蔡總統在總統府秘書長陳菊、立委劉世芳及李昆澤及元帝廟主委郭錦彬陪同向主神北極玄天上帝上香，接著於廟埕向滿場民眾演說；蔡英文說，看到「辣台派」招牌，台語就是「哇真歹」，這幾年全世界情勢改變，中國對地區企圖心強，要主導地區，台灣首當其衝，這幾年跟中國關係謹慎、小心、不挑釁、不冒進但是中國對台灣步步進逼，世界很多民主國家都認為中國破壞現狀，絕對不是台灣破壞現狀。

蔡總統說，（中國）步步進逼同時，要是一步一步後退就沒有路了，面對這樣局勢只有一條路，就是團結堅持，中國最怕台灣人團結，要團結所有的台灣派，團結所有的中華民國派，要團結所有的中華民國台灣派，2300萬人要團結起來守護主權，讓台灣人生活有尊權。

蔡總統說，現在看香港局勢很清楚，一個國家人民沒有自己決定前途的權利，就是主權、前途放在別人手上，就是現在香港情況，台灣人最驕傲就是有民主自由，要保護主權，自己決定自己的事，雖然（我們）有很多事看法不同，但是民主開放社會，國家主權民主自由一定要團結。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法