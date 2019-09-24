審計長林慶隆任期將屆：我自認無愧於職務

2019-09-24 21:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕審計部審計長林慶隆即將在今年10月1日任期屆滿，他今列席立法院報告2018年度中央政府總決算審核報告審核經過時表示，自己擔任兩任審計長，將近12年任期，他自認無愧於職務且非常盡心盡力，「審計長不是哪個黨的審計長，而是各黨派、朝野都接受的審計長。」

林慶隆今天下午應立法院邀請，列席報告2018年度中央政府總決算審核報告審核經過，由於林任期即將屆滿，親民黨立委周陳秀霞在質詢時也特別留下幾分鐘時間，請林慶隆談談擔任兩任審計長以來的感想。

林慶隆表示，他非常感謝立法院在2007年和2013年行使同意權時給予他高度支持，無形中也凸顯了審計長的獨立性，「審計長不是哪一個黨的審計長，而是各黨派、朝野都接受的審計長。」

林慶隆指出，他一直念茲在茲的，就是不要辜負憲法賦予審計長的獨立性與專業性，過去近12年來，審計部下了很大功夫推動轉型，包括推動「審計部組織法」，讓審計定位與職權跟上時代潮流，早期審計機關不被各機關歡迎，但隨著政府體制越來越健全，審計機關幫政府找出沒注意到的問題，能讓政府做的更好。

因應林慶隆任期即將屆滿，總統蔡英文在上月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏出任新任審計長，對此立法院預計在9月26日召開全院委員會審查，並於27日下午進行投票表決。

對於新任審計長人選，林慶隆今表示，他很肯定陳瑞敏的專業、經歷及理念，樂見陳能帶領審計部繼續做好審計工作。

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