韓國瑜、宋瑋莉競選總部10/4揭牌

2019-09-24 13:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜及基隆市立委參選人宋瑋莉的聯合競選總部，將設在國民黨基隆市黨部，韓國瑜夫人李佳芬將在10月4日來基隆，為韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部揭牌，國民黨副主席曾永權今天揭曉「韓宋聯合競選總部」主任委員，將由基隆市議長蔡旺璉擔任。

國民黨副主席兼秘書長，兼韓國瑜總統競選總部總幹事曾永權，今天到基隆主持韓國瑜競選2020總統基隆市工作會報，組發會主委李哲華，韓辦高雄競選總部執行長林國正，韓辦台北市辦公室主任鄭世維都到場。

曾永權說，今天來是要跟基隆的輔選幹部開工作會報，交換意見讓黨部和地方組織，運作多時的韓辦系統整合，讓組織架構更紮實，加強戰力，這次選舉主軸總統和立委聯合競選，22縣市競選佈局和組織架構，大至都已完成，接下來要進一步做橫向連繫和強化。

曾永權說，韓國瑜競選總部主委在執政縣市由縣市長擔任競總主委，非執政縣市由議長任主委，他很感動也很感激，基隆市議長蔡旺璉一聽馬上接受，在蔡議長領導下，輔選戰力更有力。

記者詢問有關基隆選情？曾永權說，基隆區域立委有多少人要選，都還未定，就算現在有做民調也只是參考。國民黨提名的基隆立委參選人宋瑋莉，非常努力，而且有非常紮實基礎，她的情勢越來越穩定，市黨部輔選人員全力支持，他們很看好宋會勝出。

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