新高教機勇鷹號出廠 蔡總統：事實證明堅持是正確的

2019-09-24 10:23

〔記者楊淳卉／台中報導〕總統蔡英文今上午於漢翔公司沙鹿廠區主持我國國造高級教練機「勇鷹」出廠典禮。蔡總統致詞表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業重要里程碑，高教機勇鷹號終於出廠了。蔡總統說，雖然一路走來遇到很多困難，有很多抹黑、打擊、甚至唱衰，但事實證明，當我們的堅持是正確的、我們努力是值得的。

蔡總統出席高教機出廠典禮，為新式高教機掛上「勇鷹」銘牌並登機了解性能，蔡總統致詞表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業重要里程碑，高教機勇鷹號終於出廠了。這是三年來大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果。她感謝國防部、中科院、漢翔公司，及共同參與的國內廠商使命必達，完成國人對國防自主的期待。

蔡總統說，她三年多前作為總統當選人，就任前就來到漢翔，當時董事長就是今天也在場的退輔會主委馮世寬。馮世寬在漢翔董事長任內就曾試圖推動國機國造，重振漢翔的研發能量，卻遭到許多阻礙無法完成。從IDF戰機後，因為沒有落實國防自主理念，戰機研發能量逐漸式微。在她視察漢翔過程中，她觀察到如果連高教機都要倚賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛湮滅、再也沒機會回復，因此我們要扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡總統說，堅持國造後，她悼念「IDF之父」華錫鈞，表彰華將軍戎馬一身，對國機國造的貢獻，也看到因試飛而殉職的伍克振少將銅像，今天的成果不僅對華、伍致上最高敬意，更是他們奮勇向前精神傳承。她相信在座各位在故事中學習堅持同樣理念打拼。

蔡總統說，雖然一路走來我們遇到很多困難，有很多抹黑、打擊、甚至唱衰，但事實證明，當我們的堅持是正確的、我們努力是值得的。在高教機國造過程，也增加和國際交流，讓部分訂單留在台灣，創造就業機會、培養自己的人才。例如此次專案，從2017年開工來，不僅創造1200多個職缺，686億元總經費中，超過一半的377億的訂單在台灣完成，預計2021再增加800個就業機會。

蔡總統表示，這次高教機出廠證明航太產業的三大進步。第一，國防航太技術大進步，這次高教機不論是從外型設計、結構設置、組裝或是飛控軟體等核心技術，都是我們自行研發，且三年內就有具體產出，顯示在航太產業的進步與能力。

第二，提昇國內航太產業的大進步，這次研發成果，中科院漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術移轉民間廠商，提昇國機國造自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓台灣製造品牌能打入國際市場，讓國內航太產業大幅升級。

第三，培植國內航太人才大進步。沒多久前她也來視察F-16購改進度，美商人員稱讚漢翔年輕技師的水準是全世界數一數二。

蔡總統說，國機國造不僅是年輕人工作機會，也讓他們可以實現造飛機的理想。在高教機後，還有許多國機國造計畫，這是他們未來生涯發展的起點。今天高教機出廠，讓我們重新開啟國防自主大門，在路上，我們還要繼續奮勇向前。在歷史場合，縱使外界還有許多懷疑和抹黑，以及許多科技研發的挑戰，但她要告訴大家，不論未來有多少挑戰，她會堅定和大家站在一起，克服難關、再創光榮。

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