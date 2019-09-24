高市議會6點下班！ 陸淑美︰每天都要準時下班

2019-09-24 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會今（24）日上午預備會議決定議程，國民黨最後表決通過市長施政報告與質詢、市長總質詢時間要6點「準時」下班，民進黨團強烈抗議，擔綱議事主席的國民黨副議長陸淑美更表示「我們每一天都要準時下班，不只26日、27日」，引起網友熱烈討論。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」截錄民進黨市議員康裕成和陸淑美雙方問答畫面，康裕成討論「26、27日，是不是準時下班的問題」，而陸淑美則回應：「我們每一天都要準時下班，不只26日、27日」，讓網友嗆「大家看清楚，你還要繳納稅錢，養國民黨這樣的議員嗎？」

影片內容提及，康裕成表示，「若準時6點下班，有22名議員無法在9月26和27充分質詢，甚至連站在這裡問市長的機會都沒有」，不過陸淑美則回應「每一個議員自己本身都有50分鐘市政總質詢的時間，市長也都會在」，康裕成怒回「這是兩回事，這是市長施政報告與質詢，那是市政總質詢」。

康裕成繼續詢問陸淑美「如果準時下班有22個議員無法質詢，請問主席妳同意嗎」，陸淑美再回「那請議員把握妳的時間」，影片一出，引發熱議，讓網友回應「這擺明護航」、「若心中有民 再晚下班都值都願意才對」、「只想草草了事，當議員只來混吃等死嗎？」、「無法無天」、「高雄不用議員了，沒市長可質詢要議員幹嘛，浪費納稅人的錢」。

議員陳致中今天早上也表示，如何保證韓國瑜市長會來參加市政總質詢備詢，韓國瑜早計畫好10月初開始請假，大家心知肚明，韓國瑜連這樣都不敢來備詢，「韓國瑜有必要這麼孬嗎？」

相關影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法