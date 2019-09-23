挖石油誰說的？王淺秋：石油或「醬油」都不是政見

2019-09-23 17:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今在高雄市議會總預算案報告時，針對議員質疑「挖石油沒編預算」回嗆「挖石油誰說的」？再度引發話題；高雄市新聞局長王淺秋事後強調，韓國瑜從未把採石油列入政策白皮書，不管是採「石油」還是「醬油」，「從來沒有」！

王淺秋進一步解釋，韓國瑜也從來沒說過高雄市政府要採石油，這從來都不是韓國瑜的政見，重點是韓國瑜當時是在「政策辯論討論場合」中提到，「也許」在南海「開發資源」，不管「採礦、採油」，這必須要先由中央同意，中央同意後，引進地方企業或外部企業合作，還要周邊國家同意才可能成行。

王淺秋強調，「把挖石油當作政見」從頭到尾都是「被惡劣扭曲」的結果，當時韓國瑜提到過開發案，重點是在強化地方稅收，但要先經過中央政府通過、同意這作法，好顧到地方財政需求。

韓國瑜去年競選市長時多次提及「到南海挖石油」，民進黨議員高閔琳今天質疑「挖石油的預算到底編在哪裡」？韓國瑜回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚！」

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提出在南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意，不過他在正式的政見公報中，並未列入挖石油這點。

韓國瑜今天率市府團隊到議會，進行明年總預算說明會。高閔琳質疑說，韓國瑜提出的重大政策，「不管是摩天輪、不管是挖石油、不管是青年創業基金100億，這些有沒有在你編列的總預算裡面？挖石油的預算到底編在哪裡」？

高閔琳並舉青年創業基金為例，指韓國瑜原本說民間募資70億、政府編列30億，結果「30億變3億，剩下的27億呢」？

針對挖石油這點，韓國瑜有點動怒，他回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚，誰說挖石油的？」

高閔琳不甘示弱回說：「您自己的競選政見。」韓國瑜竟說：「我競選政見有白紙黑字嗎？」幸好此時鈴響，主席裁示時間到了，結束雙方唇槍舌戰。

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