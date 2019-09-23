林思伶稱「別把文化局當提款機」 尹立：提款卡在韓手上

2019-09-23 19:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前高雄市文化局長尹立與現任局長林思伶開槓，被批「神隱」的林思伶今天率主管親上火線駁斥質疑，「不要把文化局當政治提款機」，尹立也回擊，提款卡在高雄市長韓國瑜及市議員陳麗娜、邱于軒手上，痛批「讓文化行政的公務員拿政治手舉牌，何必啊？」

林思伶昨天率文化局相關主管在文藝之家舉行記者會，針對大港開唱、庄頭藝穗節、約聘僱人員平時考核及電影「返校」宣傳等屢遭質疑提出說明，開頭就批由於尹立的曲解，把文化局當戰場，讓文化局人員疲於奔命，影響業務推展。

林思伶否認對大港開唱、災仔戲團「查水表」質疑，她說，民代、政風單位基於職責，依法依程序要求提供資料，相關局處不能規避或無可抗命，政風也不可能對民間公司進行實質查帳，也絶無向廠商或戲團索取資料。

針對約聘僱人員考核，林思伶強調，條文中皆強調需情節重大且查有確實證據，而且也會給予當事人說明陳述機會並經考績會審議確認，絕無權威時代故意羅織罪名情形。

市府是否支持電影「返校」，林思伶表示，文化局投資、勘景、協拍以及行銷宣傳，跟以前相比一樣也沒少，尹立卻以個人想像，指電影院受市府示意而不支持。她說，首映非常多，不是每個首映都得邀市長，也不是長官是否出席就認為他有沒有支持活動。

尹立則在臉書反擊，稱自己沒有提款卡，邱于軒抹黑卻控訴尹立、王文翠（文化副局長）失職貪瀆。針對氣爆公共藝術與衍生心靈重建的3場演出，調閱185場，讓文化局影印約10箱氣爆公共藝術資料去議會，抹黑的叫做陳麗娜，調閱的是政風，怎麼陳麗娜、邱于軒不是提款機？

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