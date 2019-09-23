被批「神隱」…高市文化局長親上火線反擊前局長

2019-09-23 15:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前高雄市文化局長尹立接連質疑大港開唱遭「查水表」，電影《返校》不受高市府支持，批高雄市長韓國瑜、文化局長林思伶「神隱」，林思伶今天親上火線，針對質疑一一說明。她說「請不要把文化局當政治提款機」，抹煞了文化局所有努力。

林思伶率文化局相關主管在文化局文藝之家舉行記者會，針對大港開唱、庄頭藝穗節、約聘僱人員平時考核及電影《返校》宣傳等屢遭質疑提出說明，並指尹立的曲解，讓文化局人員疲於奔命，影響業務推展。

針對大港開唱「查水表」質疑，林思伶指出，民代針對施政、經費把關，要求提供資料，為其監督問政權責，依法依程序必須提供；另外，外界對市府各局處施政有質疑，政風單位依權責及法定程序，要求提供資料，這屬於政府內部例行查核流程，相關局處無可抗命，政風單位也不可能對民間公司進行實質查帳，不要再以訛傳訛。

至於是否針對歌仔戲團查水表，她強調「絕無此事」，她說八一氣爆心靈重建計劃中歌仔戲單場演出費用為何比庄頭藝穗節高，文化局政風室為釐清疑慮進行機關内部資料調閱及業務查核，絶無向廠商或戲團索取資料。而氣爆期間的歌仔戲演出因為是將廳堂內的劇作移至戶外，無論硬體搭設、舞台機關佈景及演出人員等，規模都比較大，當然費用比較高。

她說，為管理並落實人員考核，文化局針對約聘僱人員訂定平時考核原則，相關條文均參照公務人員考績法，公務人員及約聘僱人員一體適用，同時，條文中皆強調需情節重大且查有確實證據，而且也會給予當事人說明陳述機會並經考績會審議確認，絕無權威時代故意羅織罪名情形，也希望外界不要斷章取義。

尹立質疑市府不支持電影《返校》，林思伶表示，文化局除投資挹注拍攝經費外，無論勘景、協拍以及後續的行銷宣傳，跟以前相比一樣也沒少，尹立卻以個人想像，指電影院受市府示意而不支持，她說，首映非常多，不是每個首映都得邀市長，文化局有自己的節奏，例如10月電影節開幕就會邀請，不是長官是否出席就認為他有沒有支持活動。

林思伶指出說，記者會的目的不是要打擊對方，而是要捍衛自己，希望為文化局和藝術工作者爭取更自在不受干擾的工作與創作空間，她呼籲，文化事務不應成為政治鬥爭的工具，對於前任局長持續以文化局為戰場，一再以不實言論抹煞文化局全體同仁的努力，實在為同仁抱屈。

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