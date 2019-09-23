5G專網專頻 立委籲：不要平白無故送人

2019-09-23 12:45

〔記者羅綺／台北報導〕近日傳出經濟部有意爭取3.7GHz到3.8GHz中的100M頻譜頻寬作為「專網專頻」，23日在交通部業務匯報時遭多名立法委員質疑；國際通訊傳播委員會（NCC）代理主任委員陳耀祥表示，5G的專頻專網仍在研議，但未來要專頻專網，建議放在離3.5GHz較遠的頻段。

立委葉宜津表示，頻譜是國家資源、是全民財產，希望主管機關不要「平白無故送人」，也不要「假實驗之名，行圖利之實」；立委李昆澤也指出，5G的頻譜是有價、稀有資源，如果未來有規劃企業專網，必須是具公共性、公益性，而且不應該干擾到目前的既有頻譜使用情況。

陳耀祥表示，5G的專頻專網仍在研議，如果未來要推5G的專頻專網，必須先瞭解使用需求及實驗的可行性。目前NCC對於實驗網路有相關規定，如果經濟部、企業有相關的需求，建議其先進行實驗，待實驗結果出爐後再進一步討論是否要建置專頻專網。

陳耀祥進一步表示，實驗都需要由企業提出，如果是公益性質，基本上不會有期限限制，但如果是商業性質，期限是半年，可以展延一次，也就是最長可以到一年。

另外，陳耀祥指出，3.7GHz到3.8GHz的頻譜過於接近3.5GHz的黃金頻段，希望能保留鄰近的頻譜做為往後第二波之後釋照的標的；如果未來要專頻專網，建議不要放在這個位置，可以使用離3.5GHz較遠的頻段。

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