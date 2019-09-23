立委轟私菸案華航董座不動如山 林佳龍坦言不滿意華航報告

2019-09-23 11:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立法院財政委員會今質詢華航私菸案，立委黃國昌痛批蔡英文總統曾說要徹查到底，但私菸案發生至今總統府侍衛長、國安局長雙雙下台，華航董座竟然撐到今天還不用下台，是不是後面靠山比較大？黃國昌更問交通部長林佳龍「滿不滿意華航的報告？」林佳龍坦言，不是很滿意。

財政委員會邀請總統府、國安局、財政部、交通部、華航及華膳空廚等相關單位就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告，並備質詢。

立委黃國昌表示，國安局和華航聯手搞出私菸醜聞，總統府侍衛長下台、國安局長下台，但是交通部官好像比較大，憑什麼華航董事長可以撐到現在，到今天都還沒下台，這是交通部的擔當嗎？還是華航董事長後面的靠山比較大？

黃國昌更問林佳龍滿不滿意華航提出的報告？林佳龍表示，不是很滿意，隨後表示，因為內部行政報告基於檢調要求，所以未能向交通部提出。黃國昌痛罵，各單位不要再用偵查不公開當擋箭牌，以檢察官起訴書提到華航跟國安局勾結的過程，華航董座早該下台了，這個董座還要保嗎？

黃國昌隨後痛批華航及總統府事發當時曾發布假新聞，當初他揭露華航有高層涉入，但華航第一時間發新聞稿否認，最後包括前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信等4人都被列為被告；此外，他也曾公布部分私菸從專機上被搬下來，總統府發言人也隨即打臉，並問副秘書長施克和到底有沒有從專機上搬私菸下來？

施克和表示，當初仍在調查過程中，事後證明確實有597條菸品是從專機上下來的。

黃國昌又追問網路預購的9274條菸品，吳宗憲訂購9200條，其他74條中有33條為華航管理師黃湘媚訂購，餘下41條是由誰預購？

華航董事長謝世謙表示，內部資料顯示，應該是14條菸品為機上購買，與黃國昌說法出現出入。黃國昌則要求華航回去查清楚，連菸品數量都搞錯，今天來國會的報告根本不及格。

黃國昌也追問機上銷售的735條菸，除吳宗憲241條、華膳空廚田姓副主廚200條、華航白姓空服員129條、總統府侍衛室黃姓上士27條，剩下138條免稅菸是誰買走了？財政部表示，本週內會查出買主。另，針對黃湘媚購買的33 條菸品目前仍在華航免稅倉庫內，按菸酒管理法46條之1規範，由於黃湘媚非旅客，應交由地方政府依規定裁罰，財政部已告知桃園市政府。

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