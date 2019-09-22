改變台中海線 陳柏惟射出「點亮海線政策3支箭」

2019-09-22 21:25

〔記者陳建志／台中報導〕參選台中第2選區的台灣基進陳柏惟，近來頻上電視政論節目打空戰，為加強陸戰力道，今天下午在龍井東海藝術街科比意廣場舉辦「感動了座談會」，吸引上百位支持者到場，陳柏惟現場喊出「點亮海線政策3支箭」，希望透過「點亮海線，活絡資源」、「在地安居樂業，遊子樂意返鄉」、「翻轉未來，選擇不難」的3支箭，讓原舊縣區的民眾都能安居樂業。

泛綠共推的台灣基進陳柏惟，參選後臉書網路聲量高，並頻上政論節目打空戰，為加強陸戰力道，近來已在烏日、大肚、沙鹿等地舉辦過座談會，今天下午在龍井科比意廣場舉辦座談會，沒有動員透過臉書宣傳，吸引上百位支持者到場，除感謝支持者，也邀請大家加入志工。

陳柏惟表示，若當選將射出「點亮海線政策3支箭」，其中第一支箭是「點亮海線，活絡資源」，強調很多人會去台中歌劇院看表演，到綠川、秋紅谷打卡拍照，但海線地區長期因資源、交通等狀況相對沉寂，而龍井較熱鬧的東海商圈，卻飽受交通打結之苦，未來將盡力解決交通問題，重振海線生命力。

第2支箭是力求「在地安居樂業，遊子樂意返鄉」，認為透過資源平均分配，而非集中在少數當權團體，讓人人有錢賺，人人有家歸。並且建立社會防護網絡，從基礎設施、醫療照護到教育規劃，幫助需要援助的對象。

至於第3支箭則是「翻轉未來，選擇不難」，認為2020這場選戰很好選擇，強調國民黨和他們提名的韓國瑜，以及他的選區對手，長期以裙帶資本建立一道難以撼動的利益結構，但只要平民百姓一起努力，就可改善分配不均的問題，讓資源不會優先集中給裙帶關係者，強調2020就是翻轉的機會，呼籲大家為下一代長遠著想，選擇投資台灣的未來！

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