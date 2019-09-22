跟風拍出國開箱文 侯友宜自嘲：以後不要再看了

2019-09-22 18:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜出訪東南亞國家進行市政考察，跟風搭上近來流行的開箱文，把行李箱物品全部搬出來，並公開拍攝過程，侯友宜自嘲說「沒有看頭」，直呼「以後不要再看了」，害他躺在床上不知道做什麼，感覺很彆扭。

隨行的市府同仁好奇侯友宜的行李箱裝什麼東西？侯友宜表示，如果要開會就會帶西裝，還有運動球鞋、運動褲、護膝、刮鬍刀、POLO衫、伸縮褲等，以及一大包內衣褲，換下來的就把它塞成一包回去再洗，簡易藥品也是不可或缺，出國腸胃不舒服時容易拉肚子，所以有帶腸胃藥。

新聞局同仁觀察到行李箱內有防災背心，侯友宜說，當首長要有隨時回去的心理準備，有時候班機不穩定，又碰到國內突發狀況，必須第一時間反應，所以防災背心隨身攜帶，碰到狀況可以立即處理，心裡比較踏實，這次到東南亞比較熱，所以帶了墨鏡和棒球帽。

「好奇喔？開了箱，沒有寶物吧！」侯友宜笑說，他的行李箱就是一堆男人該有的東西，「你們失望了吧！市長沒有什麼東西可以看，市長叫做沒看頭的市長」，以後不要再看了，「害我躺在床上，不曉得要幹嘛？知道嗎？很彆扭。」

談到市府同仁的拍照技術，侯友宜表示，新聞局一位180公分、長得很帥的同仁拿了一根長桿，吊在半空中支撐，為了拍一個鏡頭撐了快7、8分鐘，壓力很大，萬一桿子掉下來，照相機可能會砸中他的頭，如果造成嚴重市長傷亡，那是不得了的頭版新聞，幸好新聞局170公分的美女局長自告奮勇、跳上椅子幫忙，他也謝謝市府團隊的努力，讓他學了一課「開箱」的常識。

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