民眾黨首波立委提名 柯：盼成台灣人的新選擇

2019-09-22 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨今天公布首波立委提名名單，民進黨籍朱哲成當場宣布即日起退黨，代表民眾黨參選苗栗第一選區；無黨籍市議員徐立信接受民眾黨徵召，將參戰北市第五選區（中正、萬華）立委。

朱哲成代表民眾黨參選苗栗第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）立委，他質問「民進黨還有當時創黨的理想嗎」，訴求讓年輕人回苗栗，要透過政治新價值，讓所有人看到苗栗的美好。

徐立信說，在民眾黨黨主席柯文哲及黨發起人蔡壁如鼓勵下，加上外界不看好第三勢力，決定承擔重任，參與選舉，並勸進柯文哲參選2020總統。

而代表參選新北市第七選區（板橋）的PTT名人「神龍Z9」吳達偉表示，自己只是一個很平凡的理工爸爸，在政治方面零經驗，「我從來不是只挺藍或綠，投過（前總統）馬英九也支持（總統）蔡英文」，原期待2016年迎來一番改革，卻是愈看愈不對勁。他坦言，「台灣民眾黨在尋求區域立委時，我是主動報名的，看能不能盡一份心力」。

新住民二代、逢甲大學助理教授何景榮代表參選台北市第三選區（中山、北松山），他說，將為台灣基層奮鬥，會提出教育、創業等政策，並致力提升台灣競爭力。

前台北市社會局機要秘書蔡宜芳代表參選台北市第七選區（信義、南松山），她談到自己去年放棄工作，回高雄參選，落選後到北市府操練，了解人民需求，訴求「青春無限、幸福實現」。

台北市第八選區（文山、南中正）由台北市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松代表參選，訴求「文山中正是我家，民生經濟一路發」。

台中第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）由台中市大雅區上雅里里長張睿倉出線，目標要進軍國會，替人民發聲；高雄市第五選區（三民、苓雅）由柯粉俱樂部志工李佳玲代表參選。

民眾黨訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」，首波立委提名名單以區域立委為主，主要為台北市、新北市、苗栗縣、高雄市、台中市。

民眾黨上午在台大醫院國際會議中心召開立法委員提名記者會，柯文哲在會中重申，選舉應是選賢與能，卻變成大家比爛，盼台灣民眾黨成為台灣人民的新選擇與新希望。

柯文哲表示，為履行對台北市民的承諾，沒有登記連署2020總統，可能讓很多民眾失望，加上鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參與連署競選總統，導致總統選舉可能淪為藍綠惡鬥局面，「不過，我們還有政黨票」，這些立委提名人是很好選擇。

蔡壁如說，2020總統選舉陷入藍綠惡鬥，顯見民眾黨前進國會制衡藍綠的重要性，目標要衝高席次，在國會過半。

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