台灣民眾黨悼念史明 慘遭網友灌爆：少來「蹭」

2019-09-21 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「永遠的革命者」的台灣獨立建國運動先驅史明，一生為台獨理念奮鬥不懈，昨天深夜逝世，各界紛紛追思哀悼。台灣民眾黨今（21日）在臉書也發表悼念文，卻引發網友論戰。

根據貼文，台灣民眾黨表示，史明前輩一生反抗威權、為台灣本土意識奮戰，流亡日本期間完成巨著《台灣人四百年史》，從歷史層面論述台灣人精神淵源與發展，「台灣獨立就是台灣人出頭天作主人」。

貼文一出，卻遭網友灌爆，「史明歐吉桑是支持台獨的，跟你們柯文哲『統獨假議題』，理念完全不合」、 「統獨在貴黨眼裡不是假議題嗎？」、「TMD（台灣民眾黨縮寫）價值跟認同，完全與史明前輩不一樣，不要消費前輩！」、「史明絕對不可能同意兩岸一家親」、「柯文哲：統獨是假議題」、「不只蹭蔣渭水，現在還要蹭歐吉桑...是算準逝者不會跟你追究就是了？」、「臉皮有夠厚～蹭好蹭滿」。

也有民眾黨的支持者持不同意見，紛紛護航，「蹭又怎樣？」、「英粉蟑螂又要來進攻了」、「我支持柯文哲，1450這些投共臥底趕快去死吧」、「這貼文，會讓民眾黨被誤會為台獨黨 支持度可能由20％掉到5％，因此極不妥當」、「這篇狗屁不通的噁心文章是誰寫的，真是讓人想吐！」、「還好有民眾黨可信」、「史明會制（製）炸彈，很像恐怖份子」、「只有綠衛兵才會一直在靠北兩岸一家親」。

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