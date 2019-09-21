史明103歲辭世 最後一句話：台灣一定要贏、蔡英文要贏

2019-09-21 13:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣獨立建國運動先驅史明昨天深夜辭世，史明教育基金會今天在北醫附醫舉辦記者會，董事長黃敏紅轉述史明生前最後說：「台灣一定要贏、蔡英文要贏！」

史明昨晚在北醫附醫離世。基金會中午在醫院開記者會，黃敏紅說，直到現在仍很難接受歐吉桑已經離開，大家以為他還會有時間陪我們、能陪我們到明年大選後。

黃敏紅說，她昨晚看到臉書上很多台灣人都表達感傷，也很多人睡不著，「歐吉桑已經103歲了，很長了、很精采了，對台灣沒虧欠，剩下的就是台灣要如何走自己的路」。

黃敏紅說，歐吉桑在人生最後的時候說「台灣一定要贏，要贏要讓蔡英文繼續，蔡英文要贏、要連任」，黃敏紅說，這就是史明最後要說的話。

黃敏紅說，蔡英文總統之前聽到史明住院就立刻趕過來看他了，但當時歐吉桑已經無法說話了；黃敏紅說，歐吉桑沒有小孩，他為了台灣，把金錢和性命都投入獨立運動，基金會之後會找一個地方讓大家來看看、說說心裡話，送歐吉桑最後一程。

北醫附醫院長陳瑞杰說，史明家人日前發現他出現膿痰、食慾下降、倦怠和全身虛弱，17日上午將他送到急診，醫師發現史明有肺炎和脫水現象，因此安排住院治療。

陳瑞杰說，住院隔天發現史明出現呼吸窘迫，因史明生前有預立安寧緩和醫療意願書，拒絕插管和心肺復甦，因此院方採取輕度治療，但史年事已高，不敵病魔引發多重器官衰竭，在昨晚11點9分過世，過程平和安詳。黃敏紅也向北醫附醫表達謝意，對於醫院照顧史明達10年非常感謝。

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