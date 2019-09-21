陪歐吉尚「走最後一哩路」 獨台會將辦史明告別趴

2019-09-21 17:36

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣獨立建國運動先驅、總統府資政史明昨晚病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲，史明所屬的獨台會及史明教育基金會決定將為史明辦告別趴，史明教育基金會董事長黃敏紅今天接受本報訪問時表示，史明歐吉尚活到103歲相當不容易，這個歲數應該要歡送歐吉尚，未來將在戶外辦告別趴，籲大家陪歐吉尚「走最後一哩路！」。

黃敏紅表示，過去獨台會在週末假日出動宣傳車，在台北市及新北市宣揚台獨建國理念，史明逝世後，未來獨台會的宣傳車仍會繼續深入雙北市的大街小巷，獨台會的宣傳車也將參與歐吉尚的告別趴，一起送行。

據了解，目前正在確認為史明舉辦告別趴的時間，具體時間將透過臉書公告，儘管連日來許多綠營及獨派人士為史明的過世感到哀傷，但目前規劃不會在殯儀館舉辦告別式，而是要在戶外舉辦告別趴。

史明畢生積蓄因多年來參與政治運動開銷，幾已消耗殆盡。基金會正推動後續保存、活化位於日本的新珍味餐廳與新莊居所，都需要實際資源與相當的人力挹注，猶待社會大眾力量共同完成。

連日來各界哀悼與惋惜之聲不斷，行政院副院長陳其邁今天在臉書表示，1952年史明流亡日本時，在東京開了一家中華料理店，白天賣餃子，晚上寫「台灣人四百年史」並研究自製火藥，資助同志以武裝革命路線反抗蔣家政權。解嚴之後，史明仍被視為叛亂份子，直到1993年10月，史明才得以回到台灣。晚年的他，依舊奔走各地宣揚台灣獨立建國。

「我們要先學會當人，才能當台灣人」，陳其邁說，這是史明的名言，也是他留下的典範。在今年6月30，史明老先生出席「革命者的最後一堂課：革命進行式」，在活動結束前突然說：「我快走了，以後就要靠大家打拚了，感謝大家」。

陳其邁說，史明前輩，一路好走。我們會持續為台灣打拚，「接下來就是我們的事了！」。

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