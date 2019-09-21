永遠的革命者！文史工作者追憶「不住總統套房的史明」

2019-09-21 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「永遠的革命者」的台灣獨立建國運動先驅史明，一生為台獨理念奮鬥不懈，昨（20日）深夜逝世，各界紛紛表達哀悼、緬懷。新文化協會執行長陳彥斌今（21日）在臉書發文，追憶台獨先驅史明生前的一段逸事，並緬懷史明歐吉桑「一生都穿著那套藍色的勞動上衣、長褲，他用生命、生活，見證他的社會主義信仰！」。

根據貼文 ，陳彥斌追憶，自己在2003年8月間擔任文化總會中部辦公室執行長時，邀請史明歐吉桑到台中演講，並在海報中以「永遠的革命者」尊稱史明。整場演講的氣氛相當熱絡、高亢，只能容納2百人的場地，來了3、4百人，現場擠得水洩不通，演講結束後，熱情的聽眾更是圍著歐吉桑請益問題、爭相合照。

待行程結束後，陳彥斌帶著一行人抵達鄭順娘董事長預訂的經典飯店時，已近深夜11點。而當準備入住時，卻見歐吉桑忽然神色不悅，對著陳彥斌說：「你稱我是永遠的革命者，我怎麼可以住豪華總統套房？」

在僵持了5、6分鐘後，飯店人員也很是尷尬時，陳彥斌靈光乍現，向史明娓娓解釋，「這是鄭阿姨對您一生奉獻台灣的敬意外，總統套房雖然較高級，卻共有3間房間（主臥室、客房、秘書房），才夠你們一行人住（共4位），比較分住3個房間沒有比較貴，而且還可以住同一空間」。最後才在一番勸說之後，歐吉桑勉為其難地接受，讓隨行人員將行旅箱拎進房間。

陳彥斌緬懷，「我內心頗為感動，史明前輩不愧是左派實踐者，他一生都穿著那套藍色的勞動上衣、長褲，他用生命、生活，見證他的社會主義信仰！」陳彥斌也說，「再提這件往事，以表悼念這位永遠的革命者」。網友也紛紛留言表達敬佩，「永遠值得尊崇的人格者」、「哲人日已遠，典型在夙昔！」

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