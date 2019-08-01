柯文哲自比蔣渭水 文化人批：臭尿壺比玉器

2019-08-01 12:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，黨名抄襲台灣民主運動先驅蔣渭水，新文化協會執行長陳彥斌今（1）日痛批，柯是提倡兩岸一家親，能綠、能藍、能紅的投機政客，意欲分裂本土政權，柯文哲要比擬蔣渭水，有如「臭尿壺比玉器」！

致力推動轉型正義的陳彥斌說，1927年蔣渭水在文化協會面臨左右分裂時，大聲疾呼「同胞須團結，團結真有力」。如今，台灣人在強權中國壓迫、進逼下，柯文哲想做的，其實是「同胞愛分裂，分裂真有力」。因為分裂才能失去本土政權，分裂才可能「兩岸一家親」。

陳又說，蔣渭水只活到1931年、41歲，如果蔣活到國府接收台灣，體驗到「祖國」如何對付台灣，他最可能的命運，就是成為1947年的228英魂！畢竟剛烈、豪氣、愛台，這種特質的台灣人，絕對不是國府來台統治時可以容忍、接受！

陳彥斌表示，蔣渭水來不及見證中國政權的本質，讓黃煌雄、馬英九包裝成「台灣的孫中山」，連結國民黨和台灣的情感，消費謀取總統大位。如今又一位最崇拜蔣經國，提倡兩岸一家親，能綠、能藍、能紅的投機政客，繼黃煌雄、馬英九之後，又公開消費蔣渭水，還要消費蔣曾建立的「台灣民眾黨」。

陳彥斌諷指，柯文哲要比擬蔣渭水，讓人又不禁想到台灣人那句老話「臭尿壺比玉器」！

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