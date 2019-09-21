外來橫逆宛如921 蔡英文：強韌生命力是團結台灣最佳利器

2019-09-21 17:43

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今天下午到南投縣中寮鄉龍眼林福利協會參加921大地震紀念活動，除了強調台灣人民緬懷地震傷痛與記取教訓，也將921比喻為外來的橫逆，她表示，台灣人非常堅韌，挑戰只會讓我們更團結、更堅強，強韌生命力也是團結台灣最佳利器。

921大地震屆滿20週年，總統蔡英文今天到當年受災最嚴重的中部地區訪視，下午抵達南投縣中寮鄉，參加龍眼林福利協會成立20週年感恩活動，親自致贈匾額，肯定協會於921災後致力偏鄉弱勢老人送餐與照顧，也強調政府積極投入長照2.0，明年度編列的預算已高達400億元。

前921震災重建基金會執行長謝志誠也送給蔡總統近期出版的新書《迸裂土地而出的力量》，蔡英文則是有感而發，強調921震災讓台灣很多家庭都面臨很大的挑戰，災後台灣社會展現的韌性，給台灣一個很重要的團結機會，成為緊密的生命共同體，921已成為台灣人民共同的記憶。

針對近1週來台灣接連失去2個友邦，蔡英文致詞時也將921比擬為外來的橫逆，認為台灣人是很堅韌的，挑戰只會讓我們更團結、更堅強，讓台灣更有韌性，愈來愈強，在台灣生活的人民愈來愈安全，也是她擔任總統的希望與責任。

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